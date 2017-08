Bundespolizei hat Personalprobleme

Die Dienststellen an kleineren Bahnhöfen im Ruhrgebiet müssten zeitweise schließen, damit wenigstens an den großen Bahnhöfen in Essen und Düsseldorf rund um die Uhr Bundespolizisten im Einsatz sind. Von den rund 300 Planstellen im Ruhrgebiet seien nur 80 Prozent besetzt. Zudem müssten Beamte aus dem Ruhrgebiet ihre Kollegen am Düsseldorfer Flughafen unterstützen, um Personalengpässe dort auszugleichen, so ein Sprecher der Bundespolizeidirektion in Dortmund.

Viele Bundespolizisten seien auch an der bayerisch-österreichischen Grenze wegen ankommender Flüchtlinge eingesetzt. Die Polizisten dort sagen aber, es gebe kaum mehr etwas zu tun. Trotzdem bleibe von der Politik die Anordnung aus, zurückzukehren. Die Folge: Am Gelsenkirchener Hauptbahnhof sind weniger als die Hälfte der vorgesehenen Bundespolizisten im Einsatz. Die Gewerkschaft der Polizei NRW geht davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren nicht ändern wird.

Stand: 17.08.2017, 08:45