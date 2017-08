Brennstoffzellenschiff auf dem Essener Baldeneysee

Ein Teil des Methanols kommt direkt vom Ufer des Baldeneysees. Den dort umweltfreundlich gewonnenen Strom des Wasserkraftwerks nutzen Experten, um der Luft Kohlendioxid zu entziehen. Aus Wasser, Strom und Kohlendioxid machen sie dann Methanol.

Das Schiff " MS Innogy" ist ein Gemeinschaftsprojekt des Energiekonzerns und der Stadt Essen im Rahmen der Grünen Hauptstadt Europas - ein Prestigeprojekt. Früher fuhr es als Ausflugsschiff in Schleswig-Holstein und wurde auf einer Werft in Bonn mit der neuen Technik ausgestattet. Ein Versuch, der zeigen soll, welches Potenzial in erneuerbaren Kraftstoffen steckt, so Innogy-Projektleiter Jens Kanacher: "Stellen Sie sich einfach vor, sie wollen ein Containerschiff von Shanghai nach Rotterdam bringen. Das mit Batterien zu machen, wird auch in Zukunft sehr, sehr schwer. In der Luftfahrt das Gleiche, da brauchen wir einfach andere Lösungen."

Neue Strecke für Weiße Flotte

Auch die Bürger können von dem neuen Schiff profitieren. Das Boot gehört zur Weißen Flotte, die damit eine Strecke zwischen Essen-Kupferdreh und Steele befahren wird, die bislang aus Gründen des Umweltschutzes tabu war.



Von Freitag (25.8.17) an ist das Schiff ab 17 Uhr unterwegs.

Stand: 25.08.2017, 12:00