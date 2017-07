Autobrände: Offenbar Feuerteufel in Bergkamen unterwegs

In Bergkamen sind in der Nacht zu Dienstag (25.07.2017) mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Alle Autos vollständig ausgebrannt

Kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr in Bergkamen zu den ersten Auto-Bränden aus. In einer Straße standen zwei Autos in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Autos nicht mehr retten, sie brannten vollständig aus.

Zwei Einsätze in einer Stunde

Etwa 45 Minuten später musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Nur 2,5 Kilometer vom ersten Einsatzort entfernt brannten ein Auto und ein Wohnwagen lichterloh. Hier hatte das Feuer auch schon eine Hausfassade beschädigt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei liegt der Schaden in beiden Fällen insgesamt in einem höheren fünfstelligen Bereich.

Fahndung mit Hubschrauber

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Noch in der Nacht suchte sie mit einem Hubschrauber nach dem Täter - jedoch ohne Erfolg. Anwohner haben den Täter offenbar nicht gesehen, erste Zeugenbefragungen brachten der Polizei keine Hinweise auf den oder die Feuerteufel.

Häufig Autobrände im Kreis Unna

Nächtliche Autobrände sind im Kreis Unna keine Seltenheit: Im März 2014 wurden in Kamen innerhalb von zwei Wochen 19 Autos in Brand gesteckt. Im Juli 2016 brannten in Kamen und Bergkamen drei Autos in einer Nacht aus, im August 2016 brannte ein Auto in Selm und erst vergangenen Monat (30.06.2017) sind in Lünen in einer Nacht fünf Autos ausgebrannt: