Brandanschlag auf Bochumer Kita

Schock am Morgen in der Kita an der Zechenstraße in Bochum: Ruß an der Fassade und eine zerstörte Fensterscheibe. Ein mutmaßlicher Brandanschlag auf den Kindergarten in der vergangenen Nacht hat sichtbare Spuren hinterlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Laut Polizei wurde vor Ort eine Flasche mit brennbarem Inhalt gefunden. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen um Hinweise.

Im Gebäude selbst hat es nicht gebrannt. Die Kita hat heute ganz normal geöffnet. In der Nähe standen in der Nacht außerdem zwei Altpapiercontainer in Flammen. Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, konnte die Polizei nicht sagen.

Stand: 19.04.2017, 11:54