Im Fall des Bottroper Apothekers, der in mindestens 40.000 Fällen Infusionen zur Krebstherapie gestreckt haben soll, hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Essen vorsorglich Blutproben bei Patienten nehmen lassen.

Staatsanwaltschaft erwägt verstorbene Patienten zu exhumieren

Die Blutproben wurden nur von Patienten genommen, die ausschließlich mit Infusionen aus der Apotheke des 46-Jährigen behandelt worden sind. Auf diese Weise könne vielleicht nachgewiesen werden, dass die Infusionen gestreckt worden seien. Die Staatsanwaltschaft erwägt auch, Patienten, die gestorben sind, zu exhumieren, um zu untersuchen, ob die gepanschten Medikamente die Todesursache waren.

Im Straßenanzug im Labor