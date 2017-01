Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde auf der Großbaustelle am Bahnhof in Hagen gefunden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort. Die Bombe wird voraussichtlich um 19 Uhr am Donnerstag (19.01.2017) entschärft Bis dahin muss ein Umkreis von 500 Metern geräumt werden.

Krankenhaus wird evakuiert

Seit 15 Uhr müssen rund 2.200 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Anwohner werden in Bussen zu einer Sammelstelle gebracht, wo sie versorgt werden. Im Evakuierungsbereich liegt auch ein Krankenhaus. Zur Stunde werden bettlägerige Patienten mit Hilfe der Einsatzkräfte rausgebracht. Während der Entschärfung muss der Zugverkehr am Abend gestoppt werden. Das Bahnhofsgebäude ist laut Stadt nicht betroffen.

Entschärfung ist kompliziert

Der Blindgänger wurde erst auf dem Lkw entdeckt.

Bauarbeiter hatten mit einem Bagger Erde ausgehoben und auf einen Lkw gekippt. Dort ist ihnen dann die 250-Kilo-Bombe aufgefallen. Weil der Blindgänger dabei bewegt wurde, wird die Entschärfung schwieriger. Es ist unklar, ob der Zünder dabei beschädigt wurde. Außerdem lag die Bombe seit Jahrzehnten recht nah an der Oberfläche und ist stark verwittert.

Stand: 19.01.2017, 13:05