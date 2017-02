Blindgänger in der Dortmunder Innenstadt

Bei Baggerarbeiten für den Wohnungsbau in der Dortmunder Innenstadt wurde eine britische 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Da der Blindgänger bewegt worden ist, muss ein Experte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg ihn noch am Freitag (03.02.2017) entschärfen. Damit soll gegen 16.30 Uhr begonnen werden.

Evakuierung hat begonnen

Bombe beim Baggern entdeckt

Das Gebiet rund um die Benno-Jacob-Straße ist dicht besiedelt, auch ein Altenheim befindet sich in der Nähe. Aus Sicherheitsgründen wird der Bereich in einem Radius von 250 Metern daher ab 15 Uhr evakuiert. Rund 1.400 Menschen müssen ihre Wohnungen bzw. Arbeitsplätze verlassen. Sie können in der Landgrafen-Grundschule unterkommen, in der die Evakuierungsstelle eingerichtet wird (Landgrafenstr. 1-3).

B 1 gesperrt, ÖPNV behindert

Die Märkische Straße wird mit Beginn der Evakuierungsmaßnahmen gesperrt. Auch die Bundesstraße 1 fällt in den Radius und wird während der Entschärfung vorübergehend gesperrt werden. Über Änderungen im öffentlichen Nahverkehr informieren die Stadtwerke ständig.