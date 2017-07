Bivsi darf zurückkommen

"Die Botschaft hat die Wiedereinreise genehmigt" , sagte die Landtagsabgeordnete Sigrid Beer (Grüne) dem WDR am Dienstag (25.07.2017). Bivsi reagierte in einem ersten Gespräch mit der "Lokalzeit aus Duisburg" überglücklich. Wann die Familie in Deutschland ankommen wird ist noch unklar: "Wir wissen noch nicht genau, wann wir kommen, wir wollen uns noch von Familienangehörigen in Nepal verabschieden" , sagte uns der Vater am Telefon. Die Stadt Duisburg will sich am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung äußern.

Abschiebung hatte für Proteste gesorgt

Die Abschiebung der damals noch 14-Jährigen Bivsi Rana hatte für viel Aufsehen gesorgt. Mitarbeiter der zuständigen Duisburger Behörde hatten das Mädchen am 29.5.2017 aus dem Klassenzimmer holen lassen. Wenige Stunden später saß Bivsi mit ihren Eltern im Flugzeug Richtung Nepal. Schulkameraden, Lehrer und Politiker zeigten sich bei Demos und Benefizkonzerten solidarisch mit Familie Rana. Der Petitionsausschuss des NRW-Landtags hat sich schließlich Anfang Juli für eine Wiedereinreise Bivsis ausgesprochen – eine Empfehlung, der die Behörden nun folgen.