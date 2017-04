Besucherrekord im Dortmunder U

Mit 18 Jahren heiratet Saint Phalle ihren Jugendfreund, bekommt früh zwei Kinder. In dieser Zeit entstehen die ersten Werke der Autodidaktin. In ihren Assemblagen verarbeitet sie verschiedene Gegenstände und verteilt sie über eine Gipsoberfläche. In der Assemblage "Paysage de la mort ou Collage de la mort" verwendet Saint Phalle Pistolen, Messer oder Rasierklingen als Verweise auf körperliche Gewalt. So gelingt es ihr, ihrer lang unterdrückten Aggression symbolischen Ausdruck zu verleihen.