Abgasskandal: Autokäufer darf VW zurückgeben

Der Abgas-Skandal bei Volkswagen hatte am Donnerstag (12.01.2017) ein gerichtliches Nachspiel am Dortmunder Landgericht: Vor zwei Jahren hatte der Kläger in Hamm einen VW -Tiguan gekauft. Nach Bekanntwerden des Skandals wollte er den Wagen zurückgeben. Doch VW sagte nein.

Urteil zugunsten des Klägers

Anders reagierten die Dortmunder Richter. Für sie ist klar: VW hat den Käufer absichtlich mit der Schummel-Software getäuscht. Der Kunde könne daher den fast 40.000 Euro teuren Wagen zurückgeben, so das Urteil der Richter. Das ist überraschend, weil viele ähnliche Verfahren zugunsten von VW ausgegangen sind. Autokonzern und Käufer wollen sich nun auf einen Vergleich einigen.