Nahverkehr in Dortmund lahmgelegt

WDR -Reporter berichteten am Bochumer Bahnhof sei es für Reisende am Morgen schwierig gewesen Informationen zu erhalten. Offenbar hatte die Nachricht von dem Unfall am Morgen die Mehrheit der Bahnkunden noch nicht erreicht. In Dortmund waren gegen 7.30 Uhr noch die Hälfte der Gleise gesperrt. Auch in Bochum bemühten sich Hunderte Fahrgäste auf Umwegen, doch noch zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen.

Spezialkräne angeliefert

Währenddessen versperrt der am Vorabend entgleiste ICE immer noch das Gleis 10 im Hauptbahnhof. Am frühen Morgen sollten Experten eintreffen, welche die Bergung des Zuges koordinieren sollen. Dafür wurden Spezialkräne angeliefert. Ein Bahnsprecher sagte, nicht nur der Zug sei schwer beschädigt worden, sondern auch die Gleise.

Stand: 02.05.2017, 07:58