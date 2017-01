Ausschreitungen bei Gladbecker Hallenmeisterschaft haben Nachspiel

Die Vorfälle bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft haben auch Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland erschüttert. In einer Mitteilung der Stadt spricht er von einem gefährlichen, respektlosen und unverantwortlichen Verhalten: "Wenn selbst im Sport, der eigentlich Garant für ein funktionierendes Miteinander sein sollte, so etwas geschieht, kann Integration nicht funktionieren."

Mehrfach Gewalt am Wochenende

Bereits am Samstag kam es in den Halbfinalspielen zu wüsten Schlägereien. Spieler und Fans zweier gegnerischer Mannschaften gerieten aneinander. Das Finale am Sonntag musste nach Flaschenwürfen abgebrochen werden.

Danach eskalierte die Lage. Etwa 100 Fans der im Halbfinale ausgeschiedenen türkischen Mannschaft von FSM Gladbeck entrollten eine übergroße türkische Fahne und skandierten nationalistische Parolen. Später wurde die Fahne noch über ein Tor gespannt. Nach Angaben der Stadt Gladbeck wurde zudem die Tribüne durch das pausenlose Hüpfen der Anhänger beschädigt.

Stadt berät über Konsequenzen

Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland

Augenzeugen berichten von einer aggressiven und feindseligen Stimmung. Laut Bürgermeister Roland seien die Anweisungen des Sicherheitspersonals ignoriert worden und Rettungs- und Fluchtwege zugestellt worden. Angesichts der Vorfälle stellt Roland das Turnier an sich in Frage: "Kann es vor diesem Hintergrund überhaupt weitere Fußball-Hallen-Stadtmeisterschaften geben?"

Eine Frage, die nun auch auf politischer Ebene erörtert werden soll. Der Sportausschuss und der Integrationsrat in Gladbeck wollen in Kürze über Konsequenzen beraten. Auch der Vorsitzende des Integrationsrates verurteilte die Vorfälle aufs Schärfste und kündigte ebenfalls Konsequenzen an.

