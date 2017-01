Radschnellweg Ruhr wächst 2017 weiter

Etwa 35 Kilometer sollen in diesem Jahr (2017) hinzukommen. Bisher sind nur die ersten zehn Kilometer zwischen Essen und Mülheim ausgebaut. Am Ende soll das bisher größte Radweg-Projekt in Deutschland rund 100 Kilometer lang sein und zwischen Duisburg und Hamm alle großen Ruhrgebietsstädte verbinden.

Ausbau bis Duisburg und Bochum

So breit wie eine Straße: Der Radschnellweg Ruhr

Eigentlich ist geplant, dass der Radschnellweg Ruhr bis 2020 komplett fertiggestellt sein soll. Ziel ist es dabei einen vier Meter breiten und möglichst kreuzungsfreien Radweg zu schaffen, damit der Umstieg für Pendler vom Auto auf das Rad attraktiver wird. In diesem Jahr soll der Weg in Richtung Duisburg und Bochum verlängert werden.