Die für die kommende Nacht geplanten Markierungsarbeiten an der A1 in Höhe Volmarstein werden verschoben. Um die Autobahn markieren zu können, muss es trocken und ausreichend warm sein. Weil mit weiterem Regen zu rechnen ist, wird ein Fahrstreifen und die Auffahrt Volmarstein auf die A1 in Fahrtrichtung Bremen heute Nacht noch nicht gesperrt. Wann die Arbeiten und damit die Sperrung beginnen, ist zur Zeit unklar.

Jahrelange Verkehrsbehinderungen erwartet

Mit langen Staus auf der A1 bei Wetter müssen Autofahrer danach vermutlich drei Jahre lang leben. Denn so lange dauert es, bis die Talbrücke Volmarstein an der Ausfahrt Wetter-Volmarstein abgerissen und durch eine neue ersetzt wird. Die A1 Richtung Köln wurde deshalb bereits auf zwei Spuren verengt. Die Baumaßnahme dürfte noch weitere Auswirkungen haben.

Umleitung über das Autobahnkreuz Wuppertal

Ab Montagabend (20.11.2017) sollte die A1-Auffahrt Volmarstein in Richtung Bremen eigentlich komplett gesperrt werden. Für den Schwerlastverkehr gibt es eine Umleitungsempfehlung. Lkw sollen auf die A1 Richtung Köln fahren, um am Kreuz Wuppertal zu wenden. An der Abfahrt Gevelsberg geht das nicht; die Brücke über die A1 dort ist auch marode und für Lkw unbefahrbar.

Kritik kommt aus der Politik und von Unternehmen