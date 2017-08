Bochum will Artistenschule aufbauen

Die Stadt Bochum will an der Jahrhunderthalle eine Artistenschule ansiedeln. Bisher gibt es das nur in Berlin. Der erste Schritt ist gemacht: die Stadt hat dem zugestimmt.

Urbanatix begeistert viele Zuschauer

Für die Artistenschule sollen ein neues Gebäude und eine 1500 Quadratmeter große Trainingshalle gebaut werden. Das Konzept hat sich Urbanatix-Erfinder Christian Eggert ausgedacht.

Es ist einmalig, weil es Streetart und professionelle Artistik vereint. Nach dem Motto "Each one teach one - jeder lernt von jedem" soll die Trainingshalle jungen Strassenkünstler und Profis offen stehen.

Urbanatix, die große Show in der Jahrhunderthalle, vereint jedes Jahr rund 40-50 junge Leute aus dem Ruhrgebiet mit Weltklasse-Artisten.

Video starten, abbrechen mit Escape Urbanatix-Proben im Endspurt | Lokalzeit Ruhr | 09.11.2016 | 02:32 Min. | Verfügbar bis 09.11.2017 | WDR

Stand: 01.08.2017, 08:07