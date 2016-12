Anis Amri soll noch im November Dortmunder Salafisten-Prediger besucht haben

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, soll den Dortmunder Salafisten-Prediger Boban S. bis Februar regelmäßig besucht haben. Zeitweise soll er sogar bei Boban S. gewohnt haben. Das bestätigten Anwohner dem WDR. Der Prediger soll in seiner Wohnung für die Terrorgruppe IS rekrutiert haben. Er sitzt seit November in Haft. Einen Tag nach seiner Verhaftung soll Amri ihn in Dortmund gesucht haben. Warum, ist noch unklar. Bisher hat die Polizei nach WDR Informationen noch niemanden im Haus befragt.