Amazon-Verteilzentrum in Dortmund wird weiter wachsen

Das Verteilzentrum von Amazon werde an seinem Dortmunder Standort weiter wachsen, so die Geschäftsleitung des Logistik-Unternehmens. Bisher arbeiten auf der Westfalenhütte mehr als 2.000 Menschen, obwohl ursprünglich erst von 1.000 Mitarbeitern die Rede war. Erst vor vier Wochen wurde der Standort in Dortmund eröffnet.

Zunächst befristete Arbeitsstellen

Die Lagermitarbeiterinnen und -mitarbeiter werden zunächst getestet, ob sie den Anforderungen des Unternehmens genügen. Sie erhalten befristete Arbeitsverträge. Allerdings will Amazon seine Mitarbeiter langfristig in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigen, so ein Sprecher. In Werne beispielsweise ist ein Fünftel der Mitarbeiter befristet eingestellt.