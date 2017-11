Duisburg: Alkoholverbot in der Innenstadt endet

Am Donnerstag (16.11.2017) endet das Alkoholverbot in der Duisburger Innenstadt. Es ist aber jetzt schon klar: Das Verbot soll verlängert werden. Stadtsprecherin Susanne Stölting sagte dem WDR auf Nachfrage, " auf der nächsten Ratssitzung am 27. November will die Stadt dem Rat eine Verlängerung bis März vorschlagen ". Für die Zeit des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt würde das Verbot demnach aber nicht gelten.

Stadt zieht positive Bilanz

Insgesamt sei man zufrieden, so Stölting. Bei einer intensiven Überwachung des Alkoholverbots lasse sich die Szene aus der Innenstadt verdrängen und die negativen Auswirkungen deutlich minimieren. Das Verbot war Mitte Mai dieses Jahres eingeführt worden. Seitdem wurden 28 Verwarngelder erhoben, neun Bußgeldverfahren eingeleitet und acht Platzverweise erteilt.

So geht es weiter

Stimmt der Rat einer Verlängerung des Verbots zu, soll es bis März kommenden Jahres bestehen bleiben. In der Zwischenzeit wird die Testphase weiter ausgewertet. Die Stadt befragt unter anderem die Händler in der Innenstadt dazu, welche Erfahrungen sie in den ersten Monaten gemacht haben. Die Ergebnisse sollen Anfang kommenden Jahres vorliegen.

Es gibt allerdings auch Kritiker. Sie werfen der Stadt vor, das Problem mit der Trinkerszene lediglich zu verlagern.