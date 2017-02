Abstandsgutachten zum Chemiepark Marl vorgestellt

Eine neue EU -Richtlinie gibt pauschal größere Abstände zwischen Chemiewerken und Siedlungen vor. Deshalb waren verschiedene Bauprojekte bedroht. Ein am Donnerstag (09.02.2017) vorgestelltes Gutachten gibt der Stadt und dem Chemiepark jetzt Planungssicherheit für die Zukunft.

Zum Beispiel kann eine Moschee, die fast anderthalb Jahre auf den ersten Spatenstich warten musste, gebaut werden. Und auch ein weiteres Baugebiet, in dem dringend benötigte Wohnungen für Flüchtlinge entstehen sollen, kann nun bebaut werden. Bürgermeister Werner Arndt ist erleichtert, denn die zuerst geforderten anderthalb Kilometer Abstand rund um den Chemiepark hätte Marl in mehreren Stadtteilen hart getroffen. Das TÜV -Gutachten zeigte, dass die bestehenden Sicherheitsabstände angemessen sind, so dass eine Gefährdung der Bürger zum Beispiel bei einem Produktaustritt so gering wie möglich sei.

Stand: 09.02.2017, 15:23