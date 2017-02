Sammelverbot für mutmaßliche Salafisten aus Bochum

Ein Bochumer Verein verklagt die Stadt, weil ihm die Genehmigung für eine Spendenaktion in der Fußgängerzone entzogen wurde. Laut Verein wollten die Mitglieder an mehreren Terminen Kuchen und südländische Speisen verteilen und so Spenden für Trinkwasser-Brunnen in Afrika sammeln. Weil die Stadt das jetzt verboten hat, befasst sich am Dienstagmittag (07.02.2017) das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen mit der Klage.

Die Stadtverwaltung hatte die Spendensammelaktion erst genehmigt. Nach einem Hinweis der Polizei, dass der Verein „ salafistisch geprägt “ sei und der Verdacht bestehe, dass das Geld zur Unterstützung der Terrormiliz IS in Syrien genutzt werde, hat die Stadt Bochum ihre Sondernutzungsgenehmigung zurückgezogen. Der Verein sieht dadurch sein Recht verletzt, Spenden in der Fußgängerzone zu sammeln.

Stand: 07.02.2017, 08:04