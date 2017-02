Jüdische Gemeinde in Essen gibt im Bestattungsstreit nach

Gut fünf Jahre nach ihrem Tod findet eine Frau nun bald ihre letzte Ruhe an der Seite ihres Mannes, denn so lange hatte die jüdische Gemeinde in Essen ihr das mit Verweis auf die Friedhofsatzung verweigert.

Schon 1971 lässt sich Josef Schwarz ein Doppelgrab auf dem jüdischen Friedhof im Stadtteil Huttrop reservieren. Auf der Quittung hat der damalige Gemeindevorsteher ausdrücklich vermerkt, dass die Ehefrau nicht-jüdischen Glaubens ist. Im Jahr 1993 wird die Reservierung des gemischt-konfessionellen Grabs erneut bestätigt.

Änderung der Friedhofssatzung

Rechtsstreit dauerte fünf Jahre

1996 stirbt der Inhaber des Grabes. 15 Jahre später dann auch die nicht-jüdische Ehefrau. Doch in der Zwischenzeit ist die Friedhofssatzung geändert worden. Jetzt dürfen nur noch jüdische Gemeindemitglieder dort beerdigt werden. Die Kinder der Eheleute wollen das nicht hinnehmen. Sie gehen vor Gericht.

Und sie bekommen Recht - sowohl vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, als auch vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, das die Gemeinde in der nächsten Instanz anruft. Auf den Gang zum Bundesverwaltungsgericht verzichtet die Gemeinde jetzt, sodass die Angehörigen die Frau nun umbetten können.

Auf Essener Friedhof aus Platzgründen kein Extra-Bereich vorhanden

Für die Familie Schwarz ist die streng orthodoxe Auslegung des Glaubens im Zuge der Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowietunion die Ursache dafür, dass sie ihre Mutter so lange Zeit nicht an der Seite ihres geliebten Ehemannes beerdigen konnten.

Dem sei nicht so, wiederspricht Michael Rubinstein, Geschäftsführer des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden Nordrhein. Andere jüdische Friedhöfe im Land verfügen über einen Extra-Bereich, auf dem sie Nicht-Juden bestatten können. In Essen sei dies aus Platzgründen nicht möglich.

Stand: 07.02.2017, 11:31