Oberhausener Stadthallen-Chef: Rücktritt nach AfD-Parteitag

Der Streit um die Vermietung der Oberhausener Stadthalle an die AfD hat jetzt erste Konsequenzen. Der Geschäftsführer ist zurückgetreten. Er hatte die Stadthalle an die AfD vermietet, die am vergangenen Wochenende ihren Landesparteitag abgehalten hatte. Geschäftsführer Hartmut Schmidt ist nach eigenen Angaben wüst beschimpft worden. Viele Oberhausener hatten sich darüber aufgeregt, dass er die "gute Stube der Stadt" an Rechtspopulisten vermietete.

Stadtrat war gegen die Vermietung

Schmidt verteidigt sein Vorgehen. Er sehe rechtlich keine Handhabe, einer demokratischen Partei zu verweigern, in der Stadthalle eine Veranstaltung abzuhalten. Der Stadtrat hatte zuvor mit breiter Mehrheit beschlossen, den Mietvertrag mit der AfD zurückzuziehen. Dem war der Geschäftsführer nachgekommen. Dagegen hatte die AfD geklagt und Recht bekommen.

Stand: 01.02.2017, 17:26