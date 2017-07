Juicy Beats mit Cro und Trailerpark

Freitag Mittag geht es los. Schon um 13 Uhr legen die ersten DJs auf. Top-Act Cro kommt dann kurz nach 21 Uhr auf die Hauptbühne. Am Samstag geben sich weitere bekannte Acts die Mikrofone in die Hand: Frittenbude, Bilderbuch, das Spaß-Rap-Duo SDP und Trailerpark. Auf der WDR -Cosmo-Bühne spielt die Wüsten-Folk-Band Tinariwen. Poetry-Slammer aus dem Ruhrgebiet kommen auf der "Sounds & Poetry-Bühne" zu Wort. Und bis zu 50.000 Besucher sollen nicht nur tanzen, sondern können Video-Games spielen, Musikvideos gucken oder in der neuen "Beach-Area" chillen.

1996: Start als Geheimtipp

Zum zweiten Mal finden die Juicy Beats an zwei Tagen statt: 200 Bands und DJs auf 20 Floors. Dabei hat das Festival mal ziemlich klein angefangen: Vor mehr als 20 Jahren als "Juicy Fruits", damals mehr oder weniger eine Insider-Party. Der Westfalenpark war sowieso schon ein nächtlicher Treffpunkt für die Freunde der elektronischen Musik. Die Idee eines Festivals war geboren. Juicy Fruits. Und dann standen doch plötzlich 2.000 Leute im Park.

Immer mehr Besucher

Seitdem ist das Festival stetig gewachsen, wurde zwischenzeitlich in "Juicy Beats" umbenannt, ist aber immer noch eine Kooperation von DJs mit dem Dortmunder Jugendamt. Zehn Jahre nach der Gründung kamen zehnmal so viele Besucher wie zu Beginn - 20.000. Der Etat lag bei über einer Million Euro, die Veranstalter hätten im Ernstfall persönlich geradestehen müssen. Um das Risiko klein zu halten, gründeten sie eine GmbH .

2015 fiel Juicy Beats ins Wasser: Dauerregen

Das hat sich spätestens beim 20. Jubiläum im Jahr 2015 ausgezahlt: Zum ersten Mal sollte das Festival an zwei Tagen stattfinden. Ein Unwetter kam dazwischen – der Samstag fiel ins Wasser. Die Besucher bekamen ihr Geld zurück. Ein Jahr später gab es einen Ansturm aufs Gelände: 50.000 Besucher - ausverkauft!

Noch Karten erhältlich - zu viel Konkurrenz?

In diesem Jahr gibt es noch Karten für den Freitag und Restkarten für den Samstag. Woran es liegt, weiß niemand so genau. Vielleicht daran, dass es immer mehr Elektro-Festivals gibt. Zum Beispiel "Ruhr in Love" in Oberhausen, die "Pollerwiesen-Feste" in Dortmund und Köln, oder seit wenigen Jahren das "Parookaville" in Weeze, das erst letztes Wochenende stattgefunden hat.

Stand: 27.07.2017, 17:37