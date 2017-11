Bauministerin legt "Rolli"-Quote auf Eis

Nach den alten rot-grünen Plänen hätte jeder Neubau mit mehr als acht Wohnungen mindestens eine Wohneinheit enthalten müssen, die uneingeschränkt auch für Rollstuhlfahrer geeignet gewesen wäre. Diese Quote will NRW -Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) kippen, wie sie am Montag in Düsseldorf ankündigte. Eigentlich sollte die Quote ab dem 1. Januar 2018 eingeführt werden. Dies wurde vorerst gestoppt.

Nach Meinung der Ministerin werde der Wohnungsbau durch die starre Rolli-Quote nur unnötig verteuert. Für Häuser mit rollstuhlgerechten Wohnungen gelten besonders strenge Auflagen: Aufzüge, Treppenabsätze und Bäder müssen besonders groß sein, außerdem müssen Steckdosen zum Aufladen von Elektrorollstühlen eingebaut werden. Das macht Neubau und Miete teuer.

"Barrierefrei" soll reichen

Statt der festen Rollstuhl-Quote setzt Bauministerin Scharrenbach auf neue Vorschriften für barrierefreies Wohnen. Diese sind etwas weniger streng, dafür sollen sie künftig für alle Wohnungsneubauten gelten und nicht wie bisher nur für staatlich geförderte Bauprojekte. Dieser Standard würde auch den Bedürfnissen der meisten Rollstuhlfahrer gerecht, so die Ministerin. Spezielle Rolli-Wohnungen könnten zudem in staatlichen Bauprojekten entstehen.

