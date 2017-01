Wuppertaler Zoo: Verdacht auf Vogelgrippe

Wegen des Verdachts auf Vogelgrippe bleibt der Zoo am Donnerstag (12.01.2017) geschlossen. Mehrere Enten waren in den vergangenen Tagen laut Zooleitung tot aufgefunden worden. Die Tiere waren bereits wegen der Stallpflicht in Quarantäne.