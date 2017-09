Kölner Zoo erbt 22 Millionen Dollar

Elizabeth Reichert und ihr jüdischer Ehemann haben Köln nie vergessen. Nach dem Krieg waren sie von Köln über Israel in die USA ausgewandert. Ihr Mann Arnulf Reichert musste sich wegen seiner jüdischen Abstammung während der NS-Zeit in Köln verstecken. In den USA baute er ein millionenschweres Unternehmen auf. Da das Ehepaar kinderlos blieb, beschlossen sie gemeinsam kurz vor dem Tod von Arnulf Reichert, ihr Vermögen dem Kölner Zoo zu überlassen.

Geld fließt in eine Stiftung

Elizabeth Reichert mit Zoo-Finanzvorstand Christopher Landsberg

Der Millionenbetrag wird nach dem Tod von Elizabeth Reichert in eine Stiftung fließen. Die Stiftung ist bereits gegründet und wird unter anderem von Zoovorstand Christopher Landsberg geleitet. Das Geld wird allerdings nicht auf einen Schlag an den Zoo ausgezahlt. Die anfallenden Zinsen werden jährlich überwiesen. Landsberg geht davon aus, dass der Zoo je nach Zinslage dadurch zwischen 600.000 und 800.000 Euro pro Jahr überwiesen bekommt. Das Ehepaar hat sich das genau überlegt. Es wollte so verhindern, dass die Stadt auf die Idee kommt, ihre Zuschüsse zu kürzen.

Zoo will sich bedanken

Als Dank will der Zoo das Südamerikahaus nach Arnulf Reichert benennen. Noch einmal nach Köln kommen will Elizabeth Reichert trotz Einladung des Kölner Zoos allerdings nicht. Die 93 Jahre alte Witwe erfreut sich zwar bester Gesundheit, eine Reise von der Westküste der USA bis nach Köln ist ihr aber dann doch zu anstrengend.