Zoll beschlagnahmt 140 getrocknete Frösche in Paket

Das ungewöhnliche Paket kam, wie das Zollamt am Dienstag (17.01.2017) mitteilte, in Düsseldorf an. Da die Frösche sorgfältig in 20 Tüten eingeschweißt waren und nichts auf den ungewöhnlichen Inhalt hindeutete, öffneten die Beamten die Sendung vorerst nicht. Als die Eheleute das Päckchen abholen wollten, prüften sie den Inhalt vor den Augen der Beamten. Für die war die Überraschung groß.

Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt war klar: Die Sendung ist nicht einfuhrfähig und muss vernichtet werden. Die Frösche standen zwar nicht unter Artenschutz, doch verbieten Hygiene- und Lebensmittelvorschriften die Einfuhr. " Damit könnten Tierseuchen eingeschleppt werden ", so Michael Walk vom Hauptzollamt gegenüber dem WDR . Häufig kämen solche Fälle nicht vor, erklärt Walk. Allerdings blieben vor einiger Zeit auch 6,5 Kilogramm Entenfüße, die ein 24-Jähriger bestellt hatte, beim Zoll in Düsseldorf. " Als am Flughafen Düsseldorf noch die Ghana-Route geflogen wurde, hatten wir öfter mal getrocknete Flughunde im Gepäck ", so Walk.