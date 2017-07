Wuppertaler Türke wegen "Präsidentenbeleidigung" verhaftet

Der in Wuppertal lebende Türke Kadim D. war am vergangenen Wochenende mit seiner Familie per Auto zum Sommerurlaub in die Türkei aufgebrochen. Bei der Einreise wurde der 45-Jährige für ihn völlig unerwartet festgenommen. Freunde und Familienangehörige in Wuppertal berichten, dass ihm der Screenshot eines eigenen Facebookposts vorgelegt wurde. Der genaue Wortlaut ist im Moment nicht bekannt. Die Türkei sieht in dem Post eine unerlaubte Kritik an Erdogan. Der WDR hat am Donnerstag kurz mit dem Familienvater telefoniert. Kadim D. klang verzweifelt und den Tränen nah. Er sagte, er könne sich nicht erinnern, Kritik an Erdogan gepostet zu haben. Auch sei ihm sein Handy vor kurzem gestohlen worden.

Facebook unter staatlicher Kontrolle

Gülay Kiziloca vom Zentrum für Türkeistudien

Gülay Kiziloca vom Essener Zentrum für Türkeistudien bestätigt: Die türkische Gesetzgebung erlaubt die Verfolgung von sogenannter Präsidentenbeleidigung: "Der Ausnahmezustand in der Türkei wurde ja vor kurzem verlängert. Alle Medien und auch Soziale Medien sind dadurch unter strenger Kontrolle.“ Dass allerdings ein in Deutschland lebender Türke während des Urlaubs in der Türkei deshalb verhaftet wird, ist auch für Kiziloca ein Novum.

Familienvater sitzt auf unbestimmte Zeit fest

Kadim D. wohnt seit Jahrzehnten im Wuppertal-Elberfeld

Kadim D. ist zwar nach einem Tag in Untersuchungshaft wieder freigelassen worden, er darf die Türkei aber zunächst nicht mehr verlassen. Regelmäßig muss er sich in seinem kleinen Geburtsort in Anatolien bei den Behörden melden. Bis zu einem Prozessbeginn, so hat er seinen Wuppertaler Freunden erzählt, könne es bis zu zwei Jahre dauern.

Deutsche Behörden fühlen sich nicht zuständig

Weder die Stadt Wuppertal, noch das Auswärtige Amt in Berlin äußern sich zu dem Fall. Weil Kadim D. nur einen türkischen Pass hat, sei man nicht zuständig, heißt es. Dass der Mann seit etwa 30 Jahren in Wuppertal lebt und dass seine zwei Kinder hier zur Schule gehen, spielt dabei keine Rolle.