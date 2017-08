Zwei Festnahmen nach tödlichem Messerangriff in Wuppertal

Der 14- und der 16-jährige Syrer werden verdächtigt, am Freitag (18.08.2017) in einem Geschäft in der Nähe des Wuppertaler Hauptbahnhofes einen 31-jährigen Iraker mit einem Messer getötet und dessen Bruder (25) schwer verletzt zu haben. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen wird noch gesucht.

Hintergrund der Attacke sind nach Polizeiangaben vom Samstag geschäftliche Streitigkeiten. Die Ermittler suchen allerdings weiterhin nach Zeugen.

In der Innenstadt waren am Freitagabend unzählige Einsatzkräfte unterwegs gewesen, viele in schusssicheren Westen. Auch Spezialkräfte waren zu sehen.