Wuppertal: Großeinsatz wegen Feuerzeug

Besorgte Anwohner lösten am Mittwoch-Nachmittag (23.08.2017) in Wuppertal-Elberfeld einen Großalarm der Polizei aus: Sie sahen einen Mann auf einem Hausdach, der laut Zeugenaussagen "eine Waffe in der Hand" hielt.

Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen und einem Mannschaftswagen an. Sie sperrrte Straßen im näheren Umfeld und stoppte auch die Schwebebahn, weil sich direkt gegenüber dem Gebäude eine Schwebebahn-Haltestelle befindet.

"Waffe" war Feuerzeug

Bei ihrem Eintreffen fand die Polizei einen 29-Jährigen vor, der in seiner Dachwohnung an einem offenen Fenster stand, und ein Feuerzeug in der Hand hielt, das einer Waffe ähnlich sah. Damit "zielte" er aus dem Fenster. Der Mann ließ sich problemlos in Gewahrsam nehmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei auch Drogen.

Der 29-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Drogenbesitzes und Bedrohung.

Stand: 23.08.2017, 16:19