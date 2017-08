Wuppertal wieder ans Bahnnetz angekoppelt

Ersatzverkehr zufriedenstellend organisiert

Während der Sommerferien hatte die Bahn den Ersatzverkehr gut organisiert - so jedenfalls der Eindruck der Stadt: "Ersatzverkehr ist nie so gut wie Realverkehr. Aber die Sperrung hat durch die deutlich verbesserte Kommunikation nicht so ein Chaos ausgelöst wie in den Osterferien" , sagt Stadtsprecher Thomas Eiting dem WDR.

In den Osterferien war der Wuppertaler Hauptbahnhof schon einmal zwei Wochen lang für den Bahnverkehr gesperrt worden, um die Stellwerksarbeiten vorzubereiten. Damals sorgte der mangelhaft vorbereitete Schienenersatzverkehr für Ärger: Pendler kamen verspätet bei der Arbeit an, die Ersatzbusse fielen aus oder quollen über, an den Haltestellen herrschte Chaos. Daraus hatte die Bahn offenbar gelernt.