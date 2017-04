Hinweise nach alten Mordfällen bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Mehr als 70 Hinweise aus der Bevölkerung

Zwei bergische Mordfälle vor fast 40 Jahren

DNA-Analyse zeigt: Beide Frauen wurden vom gleichen Täter getötet

Die vielen Hinweise habe auch die Polizei überrascht, erklärte Ulrich Löhe, Presseprecher der Kreispolizei Mettmann. Man wolle jetzt jedem einzelnen Hinweis nachgehen. Es habe mehrere Anrufer gegeben, die verschiedene Personen benannt hätten. Denn in der Sendung wurde gesagt, dass ein Metzger gesucht werde, der damals einen roten Sportwagen gefahren habe. In der gestern (26.04.2017) ausgetrahlten ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" wurde unter anderem ein Phantombild gezeigt.

1979 war die zerstückelte Leiche einer 17-jährigen Wülfratherin auf einem Feld bei Velbert gefunden worden. Ein Reiter hatte auf einem Feld zwischen den Ortsteilen Neviges und Langenberg den grausigen Fund gemacht: Arme und Beine der Toten lagen abgetrennt neben dem Torso. Die Frau war zwei Tage zuvor von einem Diskobesuch nicht nach Hause gekommen.

Auch Wuppertalerin wurde ermordet

Fünf Jahre später wurde in Bornheim eine weitere junge Frau tot aufgefunden: Eine Bonner Psychologiestudentin, die aus Wuppertal stammte, und kurz vor ihrem Tod per Anhalter nach Wuppertal fahren wollte. In beiden Fällen wurde der Täter nicht gefasst.

Erst durch modernere Untersuchungsmethoden bekam die Polizei einen neuen Ermittlungsansatz: Sie stellte bei einem DNA-Abgleich fest, dass für beide alten Mordfälle ein und und derselbe Täter in Frage kommt. Beide Mordfälle wurden am Mittwoch (26. 04.2017) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy ungelöst" ausgestrahlt.

Stand: 27.04.2017, 10:40