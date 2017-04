Bonnerin zur Welt-Kinderrechtsheldin gewählt

Rosi Gollmann, die bald 90-jährige Gründerin der Andheri Hilfe ist zur Kinderrechtsheldin des World's Children's Prize ( WCP ) gewählt worden. Millionen von Kindern entschieden in einer weltweiten Wahl darüber, wer den Preis bekommt. Der Preis für Kinderrechte wird von den Medien rund um den Erdball der "Nobelpreis der Kinder" genannt.

50 Jahre im Einsatz für Kinder

Rosi Gollmann bei der Verleihung des World's Children's Prize

Rosi Gollmann setzt sich mit der Andheri-Hilfe seit mehr als 50 Jahren für gefährdete und hilfsbedürftige Kinder in Indien und Bangladesch ein. Unter anderem sind durch ihren Einsatz 12.000 Mädchen, die sonst gleich nach der Geburt getötet worden wären, gerettet worden.

Königin Silvia als Schirmherrin

Seit der Gründung des World's Children's Prize im Jahr 2000 haben fast 40 Millionen Kinder an dem WCP-Programm teilgenommen. Der Preis wird von einigen weiblichen und männlichen "Schirmherren" begleitet, zu denen auch Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela, der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven und Königin Silvia von Schweden gehören. In Schulen auf der ganzen Welt organisieren die Schüler Wahltage und stimmen gemeinsam darüber ab, wer den World's Children's Prize bekommen soll.

Gefährdete und hilfsbedürftige Kinder unterstützen

Königin Silvia half den Kindern bei der Übergabe der Preise

Die Kinder, die am WCP-Programm teilnehmen, lernen, dass alle Menschen gleichwertig sind, aber auch über die Rechte des Kindes und über die Demokratie. Sie werden dabei unterstützt, für diese Werte einstehen zu können. Die Mehrheit der Kinder ist arm und gefährdet, so wie zum Beispiel ehemalige Kindersoldaten oder Kinder, die Opfer von Menschenhandel wurden. Sie erfahren durch das Programm zum ersten Mal, dass sie Rechte haben und wie sie ihren Stimmen Gehör verschaffen können.

Preisgeld wird für Projekte verwendet

Nun wurde die Bonnerin Rosi Gollmann mit einer Zeremonie auf Schloss Gripsholm in Mariefred geehrt. Königin Silvia war auch zugegen und half den Kindern bei der Übergabe der Preise. Das Preisgeld in Höhe von 700.000 Kronen wird für die Arbeit der Preisträger verwendet werden und hat seit Beginn des Programms im Jahr 2000 dazu beigetragen, Zehntausenden der am meisten gefährdeten Kinder auf der Welt zu einem besseren Leben zu verhelfen.

Stand: 27.04.2017, 10:16