13 Verletzte bei Wohnungsbrand in Wuppertal

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal haben am Freitagabend (06.01.2017) 13 Menschen Rauchvergiftungen erlitten, darunter mehrere Kinder. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, mussten die Verletzten zur Behandlung in Krankenhäuser.