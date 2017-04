Wohnungsbrand in Krefeld: Fünf Verletzte

Das Feuer brach vermutlich in der Küche aus. Zur Ursache konnte die Polizei am Morgen nichts sagen. Wegen des starken Rauchs musste das ganze Haus evakuiert werden. Die Bewohner wurden in anderen Unterkünften untergebracht.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stand: 28.04.2017, 06:21