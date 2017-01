Wohnungsbrand in Krefeld mit neun Verletzten

Neun Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Krefeld am frühen Montagmorgen (02.01.2017) durch Rauchgas verletzt worden, darunter ein Säugling. Zwei Betroffene schweben noch in Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr mit.

Brandursache noch unklar

Die Polizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen und hatte am Vormittag noch keine Informationen zur Brandursache. Sie will im Laufe des Tages weitere Details bekannt geben.

Großeinsatz der Feuerwehr

Der Brand selbst war innerhalb von nur zwei Stunden unter Kontrolle gebracht worden. 40 Feuerwehrleute waren insgesamt im Einsatz. Dazu wurden sechs Rettungswagen und zwei Notärzte eingesetzt, die sich um die Verletzten gekümmert haben.

Stand: 02.01.2017, 10:10