St. Augustin: Brand in Asylbewerber-Unterkunft

Das Feuer war am Freitag (23.12.2016 ) in der ersten Etage der Unterkunft im Stadtteil Buisdorf vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgebrochen. Fremdverschulden oder gar ein Anschlag werden von der Polizei derzeit ausgeschlossen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern. Mehrere Löschzüge aus dem Rhein-Sieg-Kreis waren im Einsatz. Die leicht verletzte Frau erlitt eine Rauchvergiftung. Zwei weitere Bewohner mussten vor Ort kurz von Notärzten behandelt werden. Die Wohnung ist durch das Feuer unbenutzbar geworden. Ein Brandermittler der Bonner Kriminalpolizei überprüft vor Ort, ob die Brandursache in einer defekten Stehlampe zu finden ist.

Stand: 23.12.2016, 12:10