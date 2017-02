Woelki eröffnet Kloster in Israel wieder

In einer Zeit wachsenden Nationalismus', so Woelki in seiner Predigt im Benediktinerkloster Tabgha am See Genezareth, brauche es Versöhnung und ein Leben aus dem Evangelium. Mit Dankbarkeit sehe man, dass die Schäden des Brandes nicht mehr sichtbar seien, auch wenn " sicher Verletzungen bleiben " bei jenen, die die Schäden erfahren haben.

Machthaber in der ganzen Welt schürten " heute wieder stärker denn je nationalistische Ideen und geben ihnen einen religiösen Rahmen ". Dadurch schürten sie Abgrenzung und verführten insbesondere junge Menschen zu Hass und Gewalt, so der Kardinal.

Zwei Verletzte und Millionenschaden

Anlass der heiligen Messe war die feierliche Wiedereröffnung des Atriums der Brotvermehrungskirche. Vor knapp 20 Monaten war auf das Kloster ein Brandanschlag verübt worden. Zwei Menschen waren bei dem Anschlag auf das zur Abtei gehörende Kloster Tabgha am See Genezareth verletzt worden. Der Sachschaden lag in Millionenhöhe.

Die Polizei nahm nach dem Anschlag fünf junge Menschen fest, die einer radikalen Siedlerbewegung angehören. Zwei von ihnen wurden angeklagt.

Stand: 12.02.2017, 16:15