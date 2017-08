Bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb strebt Nordrhein-Westfalen eine führende Position an. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) machte am Mittwoch (09.08.2017) bei seiner Sommerreise zu jungen Unternehmen im Land einen Abstecher nach Aachen. Dort besuchte er die Produktionsstätte des Streetscooters, ein Lieferwagen mit Elektroantrieb.

" Statt Subventionen für alte Technologien müssen wir jetzt die Entwicklung neuer Antriebstechnologien beherzt vorantreiben ", sagte Pinkwart. Dazu gehörten mehr Mittel für die Batterieforschung und modernste Infrastruktur. Firmen wie DHL und der RWTH Aachen sei es zu verdanken, dass in NRW neue, innovative E-Fahrzeuge in der Entwicklung und auch zum Teil schon im Einsatz sind. " Wir werden alles daran setzen, Nordrhein-Westfalen zu einem führenden Zentrum der Elektromobilität in Europa auszubauen. "

E-Auto aus der Hochschule

Elektroautos laufen in Aachen täglich vom Band