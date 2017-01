Mönchengladbach: Maskierte Täter sprengen Geldautomaten

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (25.01.2017) einen Geldautomaten in einer Bank in Mönchengladbach-Neuwerk in die Luft gejagt. Anschließend flüchteten die Täter in einem dunklen Auto Richtung Autobahn.