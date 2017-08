Angst vor einem Feuerteufel im Rhein-Sieg Kreis

In Sankt Augustin-Menden hat es Donnerstagnacht (24.08.2017) wieder gebrannt. Wieder in dem Sägewerk, in dem es auch vor einer knappen Woche gebrannt hat. Wieder stand ein riesiger Holzstapel in Flammen. Wieder geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Lagerstapel brannten so schnell, dass die Polizei vermutet, dass das Holz in beiden Nächten an mehreren Stellen gleichzeitig angezündet worden ist.

Möglicherweise ist ein Feuerteufel unterwegs, der seit Mitte Juli immer wieder Brände im Rhein-Sieg-Kreis legt. Auch wenn die Polizei dies offiziell nicht bestätigt, so vermutet sie es doch.

Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

In Sankt Augustin sorgen sich die Bürger, dass ein Brandstifter planlos Feuer legt und dabei offenbar keine Rücksicht auf Menschenleben nimmt – wenn denn ein und derselbe Täter für die Brände verantwortlich ist.

Die Polizei nimmt die Sorgen der Anwohner ernst. Nach dem Brand Donnerstagnacht (24.08.2017) hat sie die Fahndungsmaßnahmen ausgeweitet. Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich mit der Brandserie befasst. Außerdem will die Polizei verstärkt auf Streife gehen - sowohl uniformiert, als auch als Zivilstreife.

Brände von Sankt Augustin und Siegburg ohne gemeinsames System

Zwei Autos sind bei dem Feuer in Siegburg komplett ausgebrannt.

Dass alle diese Brände durch Brandstiftung entstanden, sehen Feuerwehr und Polizei als erwiesen an. Dennoch erkennt sie kein System, so dass sie die Feuer nicht eindeutig demselben Täter zuordnen kann. So erklärte ein Polizeisprecher, dass die Fahnder nicht davon ausgehen, dass derselbe Brandstifter Feuer auf dem Werkstattparkplatz in Siegburg und die Brände in Sankt Augustin gelegt hat. Die räumlichen Distanz zu den Brandorten sei einfach zu groß.

Feuer im Holzlager weit zu sehen

Glück im Unglück für die Eigentümer des Sägewerks: die Holzlager liegen direkt an der Autobahn 59.

Vergangene Nacht (24.08.2017) brannte es wieder

Von dort aus sahen Autofahrer die Flammen und innerhalb weniger Minuten gingen rund zwanzig Anrufe bei der Feuerwehr ein. So waren die Löschgruppen der umliegenden Gemeinden schnell vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf die vielen anderen Holzlager im Werk verhindern.

Stand: 25.08.2017, 10:00