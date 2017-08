Im Terrorprozess um einen geplanten IS -Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt gibt es eine Kehrtwende. Nach einem Wutausbruch will der Hauptangeklagte und Kronzeuge Saleh A. nicht weiter aussagen.

Hauptangeklagter reagiert auf Vorwürfe der Richterin mit Schweigen

Der mutmaßliche Kopf der Schläferzelle Saleh A. hatte die vorsitzende Richterin am Mittwoch (09.08.2017) wutentbrannt auf arabisch angebrüllt. Die hatte ihm hartnäckig die Widersprüche in seinen verschiedenen Aussagen vorgehalten.

Zuvor hatte der 30-Jährige noch erklärt, der IS habe im Mai 2014 in Syrien die Kämpfer für Anschläge in Europa eingeteilt. Einige sollten nach Paris und er nach Düsseldorf gehen.

Das Problem bei Saleh A.: Er hatte auch die Mitangeklagten lange als Komplizen beschuldigt und sie zuletzt komplett entlastet.

Seit Juli 2017 wird vor dem Oberlandesgericht verhandelt

Drei mutmaßlichen IS-Terroristen, die ein Blutbad in Düsseldorf geplant haben sollen, stehen seit dem 5. Juli in Düsseldorf vor Gericht. Wegen der Auseinandersetzung mit dem Hauptangeklagten wird der Prozess am Donnerstag (10.08.2017) mit der Befragung des algerischen Mitangeklagten fortgesetzt.