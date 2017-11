Der Climate Planet in der Rheinaue

Und während die eine Demo gerade unterwegs ist, sammeln sich weitere Demonstranten auf dem Bonner Münsterplatz. Unter dem Titel "Weltklima-Aktionstag 11.11. Bonn" hat hierzu die Umweltgewerkschaft aufgerufen, dahinter stehen außerdem unter anderem die MLPD und die Bonner Jugendbewegung. Diese Demo will am Nachmittag einmal um die ganze Innenstadt ziehen. Veranstalter und Polizei gehen von einem ruhigen Verlauf aus. Während das große Verkehrschaos zur Weltklimakonferenz bisher ausgeblieben ist, rechnet Polizeisprecher Robert Scholten damit, dass der 11.11. die Geduld vieler Autofahrer auf die Probe stellen wird.

Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen

"Da wird es so sein, dass wir im Bereich der City natürlich mit Beeinträchtigungen rechnen müssen und das gilt im gleichen Maße dann auch im Bereich unmittelbar um den Konferenzraum, aber das ist zeitlich limitiert und wir denken, dass es nicht so lange störend sein wird" , so Scholten.

Delegierte und Kostümierte

Und wem das an Trubel noch nicht reicht – da war doch auch noch was anderes. Ach ja – Karneval. Traditionell könnten es durchaus wieder 2.000 Jecken sein, die sich auf dem Rathausplatz versammeln und den Sessionsstart feiern. Clowns, Indianer oder Zebras – vor dem Karneval wurde sogar schon Peniana Lalabalavu, die Fidschi-Chefkoordinatorin der Konferenz, gewarnt: "Ja, ich bin schon gewarnt worden. Muss ich mich da verkleiden und mein Gesicht schminken – und dann ganz anders aussehen? Ist das sowas? [lacht] Okay, dann muss ich mal überlegen, wie ich aussehen werde. Und ich muss das unserer Fidschi-Delegation noch dringend sagen."

Es wird also mit Sicherheit ein trubeliger Samstag für Bonn. Auf Fidschi sagt man: "Taba mada!" – bitte lächeln.