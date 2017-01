Tausende Wahlhelfer für Landtagswahl im Mai gesucht

Am 14. Mai sind Landtagswahlen in NRW . Damit alles reibungslos läuft, suchen viele Städte noch Wahlhelfer. Insgesamt werden rund 110.000 Wahlhelfer in rund 15.500 Wahllokalen und in den Briefwahlvorständen benötigt.

Die Rekrutierung erfolgt durch die einzelnen Städte und Gemeinden. Neuss braucht zum Beispiel 1.100 Helfer, in Viersen sind es 500. Bei der Stadt Paderborn haben sich schon 100 Freiwillige gemeldet. Allerdings werden 800 Wahlhelfer benötigt. Die Stadt Höxter beginnt im Februar mit der Suche. Die Stadt Ahlen hat für ihre Beschäftigten eine Urlaubssperre erlassen, um sicherzustellen, dass genügend Wahlhelfer zur Verfügung stehen. In Münster werden fast 2.000, in Bocholt rund 550 Helfer gebraucht. "Wir sind diesmal früh dran, weil am 14. Mai auch noch Muttertag ist," so ein Mitarbeiter der Stadt Bocholt.

Mindestens 28 Euro "Erfrischungsgeld"

Wahlhelfer müssen die Personaldaten der Wähler prüfen und später die Stimmzettel zählen. Für die ehrenamtliche Mitarbeit gibt es eine Aufwandsentschädigung, das sogenannte Erfrischungsgeld. Bei der kommenden Wahl beträgt es nach Auskunft des NRW-Innenministeriums mindestens 28 Euro. Den Kommunen sei es aber überlassen, als Anreiz einen höheren Betrag zu wählen. So erhalten Wahlhelfer in Neuss zum Beispiel 30 Euro, in Viersen sind es 42 Euro.

Die Tätigkeit im Wahllokal beginnt laut Innenministerium zwischen 7.00 und 7.30 Uhr. In der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr wird in Schichten gearbeitet. Danach trifft sich das gesamte Team zur Auszählung der Stimmen, was in der Regel zwischen 20.00 und 21.00 Uhr erledigt ist.

Beim Wahlamt melden

Die meisten Städte geben erst zwei Monate vor der Wahl bekannt, ob sie Wahlhelfer brauchen. Diese müssen mindestens 18 Jahre alt sein, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und ihren Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Interessierte Bürger können sich beim Wahlamt ihrer Stadt melden.

Stand: 05.01.2017, 12:05