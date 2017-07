Flughafen Köln-Bonn: Beschäftigte ohne Sicherheitszertifikat?

Beschäftigte eines Sicherheitsdienstes, der für FedEx arbeitet, haben dem WDR eine Liste vorgelegt, aus der hervorgeht, dass etwa 30 von 100 Sicherheitsleuten kein gültiges Zertifikat über eine sogenannte Gefahrgutschulung besitzen. Die Mitarbeiter würden trotzdem bei der Waren- und Postkontrolle eingesetzt. Laut Luftfahrtbundesamt wäre das nicht zulässig.

Anspruchsvolle Sicherheitskontrollen bei Fracht

Am Flughafen Köln/Bonn werden täglich Zehntausende Päckchen und Pakete in Frachtflugzeuge verladen. Um zu verhindern, dass brennbare Stoffe, giftige Gase oder Bomben an Bord der Flugzeuge gelangen, muss die gesamte Fracht kontrolliert werden. Dafür sind bei FedEx speziell geschulte Mitarbeiter eine Sicherheitsdienstes im Einsatz.

Schulung ist alle zwei Jahr Pflicht

Neben ihrer Ausbildung zur sogenannten Luftsicherheitskontrollkraft für Fracht- und Postkontrollen müssen die Sicherheitskräfte alle zwei Jahre eine sogenannte Gefahrgutschulung absolvieren. Dabei lernen sie, welche neuen, gefährlichen Stoffe beim Transport in Flugzeugen Brände oder sogar Explosionen auslösen können. Auf Anfrage des WDR hat das Luftfahrtbundesamt dazu schriftlich mitgeteilt: "Sicherheitskräfte bei der Waren- und Postkontrolle im Luftfrachtverkehr benötigen ein gültiges Zertifikat der Personalkategorie 12". Grund für die regelmäßige Schulung sind Risiken, die beispielsweise durch neuartige Akkus in elektronischen Geräten entstehen.

Gefährliche Fracht soll schon in mehreren Fällen Ursache für den Absturz von Frachtflugzeugen gewesen sein. Wegen dieser Risiken ist die regelmäßige Gefahrgutschulung für die Luftsicherheitskontrollkräfte im Fracht und Postverkehr zwingend vorgeschrieben. FedEx und das Sicherheitsunternehmen haben gegenüber dem WDR schriftlich erklärt, dass sie sich an alle Gesetze und Vorschriften halten. Sicherheit habe für sie höchste Priorität.

Betriebsratsmitglied gibt Hinweise

FedEx-Frachtzentrum

Im Kölner Frachtzentrum von FedEx hat ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach eigenen Angaben die Vorgesetzten mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass viele Mitarbeiter ohne das Zertifikat der Personalkatagorie 12 in der Frachtkontrolle eingesetzt werden, obwohl dies nicht zulässig ist. Der Mann ist Mitglied des Betriebsrates der Sicherheitsfirma. Deshalb habe er es als seine Pflicht angesehen, Schulungen für die Mitarbeiter zu fordern. Doch weder das Sicherheitsunternehmen noch FedEx hätten reagiert. Nach Angaben von FedEx ist ein Hausverbot gegen den Betriebsrat verhängt worden, weil er gegen Vorschriften der Luftsicherheit verstoßen habe.

Nach Ansicht der Gewerkschaft Verdi ist das nur ein Vorwand, um einen unbequemen Betriebsrat los zu werden. "Der Mann hat Sicherheitslücken aufgedeckt und soll deswegen jetzt aus dem Unternehmen gedrängt und gefeuert werden ", sagt der zuständige Sekretär der Gewerkschaft Verdi, Özay Tarim. FedEx wollte sich zu dem Fall nicht weiter äußern.

Luftfahrtbundesamt will Vorwürfe überprüfen