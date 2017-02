Keine Bahn in Wuppertal zu Ostern und im Sommer

32 Millionen investiert

387 neue Signale

Für das moderne Stellwerk hatte die Deutsche Bahn in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben 374 Kilometer neue Kabel verlegt. Diese waren nötig, um knapp 400 neue Signale und rund 100 Weichen mit der zentralen Steuereinheit zu verbinden. Das Unternehmen erklärt, 32 Millionen Euro für den Neubau des Stellwerks investiert zu haben. Die Anlage, die in Wuppertal-Vohwinkel steht, ersetzt drei ältere Stellwerke an der Strecke zwischen Gruiten und dem Wuppertaler Hauptbahnhof. Am 30. August soll das elektronische Stellwerk in Betrieb gehen.

Weitere elektronische Stellwerke in NRW kommen dazu

Auch viele andere Strecken in NRW sind bereits mit elektronischen Stellwerken ausgerüstet worden, unter anderem in Köln, Dortmund, und Duisburg. Sie sind dann auch mit der Betriebszentrale der Bahn in Duisburg verbunden. Durch die zentrale Steuerung soll der Bahnverkehr in NRW reibungsloser laufen, hofft das Unternehmen. In den kommenden Jahren werden weitere Strecken mit elektronischen Stellwerken ausgestattet. Gebaut wird dann etwa in Oberhausen, Walsum und wieder in Wuppertal, wo auch die Strecke Richtung Hagen neue Signale bekommen wird.