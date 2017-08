Unfall mit vier Toten auf der A4 bei Kerpen

Laut Polizeiangaben waren an dem Unfall am Sonntagmorgen (27.08.2017) zunächst ein Lkw und ein Pkw beteiligt. Nach dem Zusammenprall, so vermutet die Polizei, kam der Lastwagen auf der Fahrbahn Richtung Olpe auf dem Standstreifen zum Stehen. Das Auto stand offenbar quer auf der linken Überhohlspur.

Wagen geht in Flammen auf

Dann raste ein weiterer Wagen in die Unfallstelle und ging, nach Angaben eines Polizeisprechers, in Flammen auf. Drei Menschen verbrannten in dem Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der andere Pkw über die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn katapultiert. Dort fuhr ein weiteres Fahrzeug aus der Gegenrichtung in den Wagen. Auch bei diesem Zusammenstoß wurde ein Mensch tödlich verletzt.

Vollsperrung bis zum Mittag

Die Autobahn 4 zwischen Merzenich und Kreuz Kerpen ist voraussichtlich noch bis zum Mittag voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke bei Merzenich ist laut WDR -Verkehrsstudio überlastet. Autofahrer sollten bereits ab dem Kreuz Kerpen über die A44 und A61 ausweichen.

Stand: 27.08.2017, 09:04