Überfüllte Krankenhäuser wegen Norovirus und Grippe

Das Grippe- und Norovirus-Erkrankungen sich in NRW gleichzeitig stark ausbreiten, macht einigen Krankenhäusern im Land zu schaffen. So klagen etwa das städtische Klinikum Solingen und das St. Antonius Hospital in Eschweiler über volle Betten und überfüllte Notambulanzen – und auch über Personalmangel. In Eschweiler liegt der Krankenstand zurzeit bei durchschnittlich 20 Prozent, in Solingen um die 25 Prozent.

Grippe startet in NRW besonders heftig

Sowohl bei der Grippe als auch beim Norovirus häufen sich nach Angaben des NRW-Landeszentrums für Gesundheit zurzeit die Fälle. Die Grippe startet in diesem Jahr besonders heftig. Gab es in NRW im Januar 2016 insgesamt nur 182 Grippefälle, waren es im Januar 2017 dagegen 1342 Fälle. Traditionell breitet sich die Grippe von Januar bis Ende März besonders stark aus. Ob die Grippewelle 2017 wirklich extrem ist, könne man allerdings erst am Ende der Saison bewerten, sagt Glasmacher vom Robert-Koch-Institut.

Zahlen für den Norovirus noch moderat

Beim Norovirus wurden in den letzten vier Wochen 3392 neue Fälle bekannt - doppelt so viele wie im Vorjahr, aber nur halb so viele wie im Jahr 2007/2008. "Beim Norovirus wurden dieses Jahr noch keine Spitzenwerte erreicht" , erläutert Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Institut die aktuellen Zahlen.

Mehr Grippefälle nach Karneval?