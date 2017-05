Feuer zerstört Laden für Bedürftige

Bei einem Brand ist in Voerde wurde am frühen Samstagmorgen (06.05.2017) ein Bürgerladen für Hilfsbedürftige und Obdachlose schwer beschädigt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist das Feuer an einem neben dem Laden stehenden Kleidercontainer ausgebrochen und dann auf das Dach des Gebäudes übergesprungen.

Menschen werden nicht verletzt

Das Feuer brach am Kleidercontainer aus.

Die Feuerwehr Voerde konnte mit 60 Einsatzkräften das Übergreifen des Brandes auf die von der Polizei geräumten Nachbargebäude verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.

Dirk Bosserhoff, Leiter der Feuerwehr Voerde, sagte dem WDR , alles, was in dem Bürgerladen gelagert wurde, sei durch die Löscharbeiten unbrauchbar geworden. Neben Lebensmitteln hat der Verein "Bürger helfen Bürgern" (BHB) in seinem Laden auf 1.000 Quadratmetern auch Gebrauchsgüter aller Art im Angebot gehabt - von Kleidung bis zu Elektrogeräten.

Bürgerladen steht vor dem Aus

Die Hilfsgüter für Bedürftige sind komplett unbrauchbar.

Karl-Heinz Eichers, Vorsitzender des Hilfsvereins, sieht sein erst vor vier Jahren ins Leben gerufene Projekt in Gefahr. "Wir sind ein kleiner Verein und haben kein großes Kapital." Das Gebäude sei zwar durch den Vermieter versichert, der Laden selbst mit all seinem Inhalt aber nicht. Das habe man sich nicht leisten können. Ohne Hilfe werde man die eigene Hilfe für Menschen in Not wohl aufgeben müssen.

Eichers fürchtet, dass der Bürgerverein nun Insolvenz anmelden muss. Die Schäden, für deren Beseitigung man nun selbst aufkommen müsse, übersteigen nach seiner Einschätzung die finanziellen Möglichkeiten des Vereins.

Stand: 06.05.2017, 12:14