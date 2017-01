Familie in Aachen durch Kohlenmonoxid in Lebensgefahr

Die Frau hatte den Rettungsdienst gerufen, weil es einem Kind schlecht ging. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die CO-Messer aus, die die Rettungskräfte an jedem EKG-Gerät haben. Die Feuerwehr sagt, die Gastherme hätte nicht mehr richtig gebrannt, deshalb sei Kohlenmonoxid frei gesetzt worden. Bei der gesamten Familie wurden erhöhte CO-Werte im Blut festgestellt. Die Mutter wird inzwischen in einer sogenannten Tauchkammer behandelt. So soll das Kohlenmonoxid von den roten Blutkörperchen getrennt werden.

Stand: 12.01.2017, 07:49